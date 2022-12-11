بغداد تدعو النرويج لإعادة فتح سفارتها وتفعيل لجنة مشتركة وقعت قبل 43 عاماً

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الأحد، مملكة النرويج لإعادة فتح سفارتها في بغداد، مشيرا الى تـأثيرها الإيجابيّ فـي تعزيـز العلاقات الثنائيَّة وتطويرها بين البلدين.

جاء ذلك خلال إستقباله سفير مملكة النرويج غير المُقيم لدى العراق، أسبن إيفينت ليندبيك، في مكتبه في مبنى وزارة الخارجيَّة، اليوم الأحد، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، بحث العلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها، وأهميَّة تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أنَّ تُحقّق تطلُّعات الشعبين الصديقين، مُشدداً على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة العراقيَّة-النرويجيَّة المُشترَكة بين البلدين التي تم توقيعها عام 1979، وتفعيل مُذكّرات التفاهم، وملفات التعاون الثنائيّ؛ وتبادل الزيارات الرسميَّة بين مسؤوليّ البلدين.

وناقش الجانبان الوضع الإقليميّ ودور العراق في تخفيف التوتر الإقليميّ في المنطقة، وتطرقا إلى إنعقاد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة المُزمعُ إنعقادها في عمان في شهر شباط 2023، والدعوات التي وجهت للدول ورؤساء المنظمات الدوليَّة والإقليميَّة سيما؛ الأمين العام للأمم المُتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربيَّة.

من جانبه، هنَّأ السفير النرويجيّ، الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيرًا لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكِّداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوطيد التعاون المُشترَك وبما يحقق الازدهار والرخاء لكلا البلدين الصديقين، مُوجهاً دعوة رسميَّة للوزير لزيارة أوسلو والمُشارَكة في مُنتدى أوسلو المُزمعُ عقده في شهر حزيران القادم، بحسب البيان.

هذا وأثنى السفير على دور العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، ووصفه بأنه "صانع السلام" في المنطقة، مُشيدًا بجُهُود الحكومة العراقيَّة في مُكافحة الفساد، وتقديم خدمات جادة للشعب العراقيّ، وفق بيان الخارجية.