بغداد تدعو المجتمع الدولي للتدخل لضمان حصول العراق على حقوقه المائية

شفق نيوز/ دعا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني يوم السبت المجتمع الدولي إلى دعم العراق لضمان حصوله على حقوقه المائية من الدول المتشاطئة.

جاء ذلك ضمن فعاليات (منتدى حوارات المتوسط ٢٠٢١) التي شارك بها الوزير.

وأكد الحمداني خلال استضافته على هامش اعمال المنتدى، على ضرورة مواجهة تحديات التغيرات المناخية واثارها السلبية على الموارد المائية المتمثلة بتزايد فترات الجفاف وأنتشار التصحر وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار مع تزايد الطلب على الطاقة والتنامي السكاني مما يحتم على الدول المتشاطئة تقاسم الضرر في الفترات الصعبة ومد جسور التعاون وتبادل البيانات والتوصل الى تفاهمات واتفاقيات دولية ملزمة في إطار القانون والأعراف الدولية لتضمن حقوق الدول وخاصة منها التي تقع في مصبات الانهر لضمان حصولها على المياه.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع الدولي لدعم العراق للحصول على حقوقه المائية في ضوء التحديات المذكورة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الترابط بين الماء والغذاء والطاقة.

وتنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية (منتدى حوارات المتوسط) بالإشتراك مع المؤسسة الايطالية لدراسات السياسات الدولية (ISPI) في روما.

ويتناول المنتدى تحديث وتطوير النهج والوسائل لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الحديثة اقليميا وعالميا كزيادة الطلب على الطاقة والتغيرات المناخية في ظل محدودية الموارد الطبيعية.

ويشكل المنتدى منصة حوار للقادة وأصحاب القرار والاكاديميين والمؤسسات والإعلام وقطاع الأعمال للنقاش وتبادل الآراء والمعلومات للتوصل الى تفاهمات اكبر بخصوص التعاون وبناء الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد لتوفير الرخاء للشعوب.