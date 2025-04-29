بغداد تدعم استمرار عمل "الناتو" في العراق

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، دعم الحكومة الاتحادية في بغداد، استمرار عمل بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الاستشارية، في البلاد.

جاء ذلك، خلال استقبال الأعرجي، بمكتبه في بغداد، قائد بعثة (الناتو) في العراق، الفريق لوكاس شخويرس، بحضور سفيرة البعثة، جولييت غوندي، والوفد المرافق لهما، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي عالي المستوى، المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار المقبل في بغداد.

كما شهد اللقاء، بحث تطوير البرامج التدريبية طويلة الأمد، ودعم وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في برنامج بناء القدرات المقدم من قبل البعثة، وسبل توسيع الدعم على المستوى الإستراتيجي.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن الحكومة العراقية تدعم استمرار عمل بعثة الناتو الاستشارية، وبما يلبي احتياجات الوزارات والأجهزة الأمنية العراقية.