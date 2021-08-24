بغداد تحدد موعد "قمة الجوار" وتكشف سبب عدم دعوة سوريا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، أن قمة دول جوار العراق ستُعقد في 28 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن بغداد تلقت أجوبة إيجابية من جميع الدول المدعوة، بما في ذلك روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن حسين قوله، إن "قمة دول الجوار ستعقد يوم السبت المقبل، وقد بعثنا دعوات إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك روسيا، التي ستشارك عبر سفيرها".

وأضاف "أما بالنسبة لسوريا فالمسألة خلافية ليست معنا، إذ لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبدا علاقتنا الدبلوماسية مع سوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن في طرح مسألة سوريا في كل المجالات، سواء على المستويات العربية أو الدولية".

وتابع حسين "ندعو إلى إعادة دور سوريا في هذه المجالات، وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مسألة عودة سوريا مسألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد أن الإخوة السوريين يتفهمون ذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تمثيل من جانب أي دولة لسوريا، أوضح حسين "لا أعرف إن كان هناك قائد أو رئيس معين سيطرح مسألة سوريا، لكن على الأجندة لا يتواجد موضوع سوريا".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، عن نيتها عقد قمة لدول جوار العراق، ووجهت دعوات لعدد من الدول المجاورة أبدت رغبتها بالحضور، إلى جانب بعض الدول الإقليمية وغير إقليمية كمصر وقطر والإمارات وفرنسا وروسيا.