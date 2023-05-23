بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء نقل دول الخليج والجوار العراقي لإنشاء "القناة الجافة"

شفق نيوز/ أفاد متحدث باسم الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، بأن العاصمة بغداد ستحتضن السبت المقبل مؤتمراً لوزراء النقل في دول الخليج والجوار العراقي بهدف مناقشة مشروع انشاء "القناة الجافة".

وقال باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انطلاقاً من رؤية الحكومة العراقية لأهمية التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة المشاريع الستراتيجية إلى الأمام، تحتضن العاصمة بغداد، يوم السبت، الموافق 27 آيار 2023 مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم".

وأضاف ان "هذا المؤتمر يأتي ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقّاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا، وترسيخاً لمكانة بغداد دار السلام كخيمة للأمن والشراكة، ومنطلقاً للتنمية المستدامة".