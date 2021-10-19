بغداد تحتضن لقاء مرتقباً بين الحكيم والصدر

شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، الثلاثاء، عن لقاء مرتقب بين الاخير وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتهدئة الاوضاع وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الحكمة رحيم العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لقاء مرتقباً خلال الساعات المقبلة يجمع عمار الحكيم ومقتدى الصدر"، لافتاً إلى إن "اللقاء سيكون في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الغاية من اللقاء تهدئة الاوضاع وتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "هناك تفاهمات وتفاصيل قديمة وحديثة بين الحكمة والتيار الصدري بشان تشكيل الحكومة".

وتابع العبودي، أن "الحكيم ذاهب لتوحيد البيت الشيعي لإنتاج حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".

ويتواجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة بغداد، وفق ما أفاد به مصدر في الهيئة السياسية للتيار، والذي أبلغ وكالة شفق نيوز؛ ان الصدر سيلتقي خلال زيارته عدد من الشخصيات السياسية والإشراف على المفاوضات مع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدرت الكتلة الصدرية المنبثقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بـ 73 مقعدا وفق ما اعلنته مفوضية الانتخابات.