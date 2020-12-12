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بغداد تحتضن "قمة" لرؤساء العراق ومصر والأردن العام المقبل

Category: سیاسة

Date: 2020-12-12T15:25:40+0000
بغداد تحتضن "قمة" لرؤساء العراق ومصر والأردن العام المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، عن عقد قمة لرؤساء العراق ومصر والأردن في بغداد خلال العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر محيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس التنسيقي الثلاثي المنعقد في القاهرة (يضم العراق ومصر والاردن)، يشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم توقيعه بين الدول الثلاث خلال الفترات السابقة، وتفعيله على أرض الواقع بأقرب وقت ممكن".

وأكد مجيد على "انعقاد قمة للزعماء الثلاثة في بغداد، خلال الربع الأول من السنة المقبلة".

ولفت إلى أن "المجلس أوصى بضرورة المباشرة فوراً بتواصل السادة الوزراء مع نظرائهم، للشروع بتنفيذ المخرجات التي نتجت عن الجلسة، وما ورد فيها من توصيات".

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