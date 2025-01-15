بغداد تحتضن قمة دولية "عالية المستوى" لمناقشة الوضع السوري وأمن المنطقة

شفق نيوز/ تستعد العاصمة العراقية لاستضافة قمة "حوار بغداد" في شهر شباط/فبراير القادم، لمناقشة المتغيرات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك تغيير نظام الأسد وتشكيل الإدارة الجديدة في سوريا، إلى جانب تداعيات الملف الأمني في المنطقة.

وأبلغت مصادر سياسية مطلعة، وكالة شفق نيوز، بأن "موافقات أولية وصلت للعراق من قبل دول الجوار والحكومات الإقليمية وبعض الدول المهمة ذات التأثير المباشر في المنطقة".

وأكدت المصادر أنه "بعد عودة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من زيارته لبريطانيا، سيتم إطلاق الدعوات للدول المعنية، ومن بينها دول الخليج وتركيا وإيران وسوريا والأردن واليمن وروسيا وأمريكا، مع التأكيد على أن التمثيل الرسمي للمشاركين في المؤتمر سيكون عالي المستوى".

وأردفت المصادر أن "وزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، سيمثل بلاده في المؤتمر الذي سيتناول الأوضاع في سوريا وكيفية التفاهم لإعادة بناء البلاد وتشكيل حكومة شاملة يشارك فيها جميع مواطنيها دون تفرقة أو تقسيم، وإعادة الاستقرار لها بما ينعكس إيجاباً على العراق والمنطقة، وتحديداً على دول جوار سوريا".

كما سيتم مناقشة مستقبل الشرق الأوسط بشكل عام بعد تمكن عناصر التهدئة من إيقاف الصراع العسكري في غزة وجنوب لبنان، إلى جانب مناقشة مساهمة دول الجوار الإقليمية والأوروبية في إعادة بناء غزة وجنوب لبنان، بحسب المصادر.

وتتوقع المصادر أن تشارك المنظمات الدولية، مثل "اليونيسيف"، في المؤتمر المرتقب.

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي عراقي، لوكالة شفق نيوز، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إلى العراق.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الزيارة ستتناول بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول هذه الملفات.