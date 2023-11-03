بغداد تحتضن غداً مؤتمراً لـ85 من سفراء ورؤساء البعثات السياسيَّة والقنصليَّة العراقيَّة في الخارج

شفق نيوز/ ينطلق يوم غد السبت، في العاصمة بغداد أعمال مُؤتمَر سفراء العراق بنسخته السابعة.

وقال المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة احمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يحمل عنوان "الدبلوماسيَّة العراقيَّة علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَّة إقتصاديَّة مُستدامة"، للفترة 4-8 تشرين الثانيّ 2023، بمُشارَكة (85) من سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسيَّة والقنصليَّة العراقيَّة في الخارج".

واوضح الصحاف ان "المُؤتمَر يهدف إلى طرح أجندة مطوَّرة للدبلوماسيَّة العراقيَّة، تنعكس على المزيد من الحضور والفاعليَّة للسياسة الخارجيَّة، وتفعيل دور العراق في المُنظمات العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المُشترَكة ويُعد المُؤتمَر فرصة معمّقة لتبادل وجهات النظر بهدف تنفيذ أولويات البرنامج الحكوميّ وتكثيف العمل الدبلوماسيّ مع مُختلف الأطراف".