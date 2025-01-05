بغداد تحتضن حوارا دوليا شباط المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن انطلاق "حوار بغداد الدولي" بنسخته السابعة شباط المقبل.

وأكد السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مشروع طريق التنمية سيعزز من قوة العراق في المنطقة من الناحية السياسية والاقتصادية، وذلك خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار عباس راضي العامري.

واطلع السوداني، خلال اللقاء، على ما تقوم به اللجنة التنظيمية لحوار بغداد الدولي السابع، الذي ستنطلق فعالياته في 22 – 23 من شباط 2025 تحت شعار "طريق التنمية العراقي.. تحالف المصالح والرهانات الجيوسياسية"، مشيراً إلى أن اختيار هذا الموضوع يقع ضمن الاهتمام العراقي الكبير بالمشروع، الذي يُعطي البلد دوراً محورياً في النظام الإقليمي كنقطة مهمة للتواصل بين الشرق والغرب.

وعبّر السوداني عن رعايته لهذا التجمع الدولي السنوي الذي تحتضنه العاصمة بغداد، والذي تتم فيه استضافة نخبة من أهمّ صانعي القرار في المنطقة والعالم.