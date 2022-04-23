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بغداد تحتضن جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية - السعودية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-23T07:03:01+0000
بغداد تحتضن جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية - السعودية

شفق نيوز / كشفت صحيفة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية، يوم السبت، أن إيران والسعودية استأنفتا المحادثات في العاصمة العراقية بغداد، بعد تعليقها منذ أكثر من شهر.

وذكرت الصحيفة التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "جولة المفاوضات هذه هي الخامسة من نوعها، التي عقدت بين مسؤولين رفيعي المستوى من مجلس الأمن القومي الإيراني، ورئيس وكالة الاستخبارات السعودية".

وأضافت أن "الاجتماع الإيجابي الأخير رفع الآمال لدى البلدين في اتخاذ خطوات نحو استئناف العلاقات"، مرجحة "توفر الأرضية لعقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين".

يشار إلى أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

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