بغداد تحتضن اجتماعا لوزراء العدل العرب

شفق نيوز/ بدأ في العاصمة بغداد، يوم الأحد، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تحضيراً لاجتماع الوزراء في الدورة 39.

وصوت الاجتماع على جدول اعمال يتضمن 6 بنود.

وقال وزير العدل العراقي خالد شواني خلال الاجتماع، "نرحب بالوزراء العدل العرب في بلدهم الثاني العراق، ونتطلع الى ان يخرج الاجتماع بتوصيات وقرارات تعزز التعاون القضائي والعلاقات العربية ضمن حيز وعمل اختصاص مجلس وزراء العدل العرب".

واضاف "نعقد هذا الاجتماع ومنطقتنا تمر بحساسية بقطاع غزة"، معبراً عن "التعازي لعوائل ضحايا الكوارث التي وقعت في المغرب وليبيا".