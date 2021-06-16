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بغداد تتعهد بتسهيل تسويق منتجات إقليم كوردستان لبقية المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-06-16T12:31:06+0000
بغداد تتعهد بتسهيل تسويق منتجات إقليم كوردستان لبقية المحافظات

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة علاء الجبوري، يوم الاربعاء، عن حل مشكلة تسويق السلع المحلية المنتجة في اقليم كوردستان الى باقي محافظات العراق، فيما تعهد بصرف المستحقات المالية للمزارعين.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان كمال مسلم، عقداه في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز "نحن اليوم موجودون في محافظة اربيل من خلال وفد رفيع المستوى من الوزارة بعد الزيارة التي اجراها وزير التجارة والصناعة الى مقر الوزارة في بغداد".

وأضاف أن "هناك الكثير من القضايا المشتركة التي تجمعنا سوياً، ووزارة التجارة الاتحادية هي المسؤولة عن ملفات مهمة في الإقليم يجري التنسيق بين الوزارتين".

وتعهد الجبوري بمعالجة مشكلة تسويق السلع المحلية المنتجة في الاقليم الى باقي محافظات العراق، واعدا في الوقت ذاته بصرف المستحقات المالية للمزارعين عن المحاصيل المسوقة من قبل وزارة التجارة الاتحادية.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الكوردستاني كمال مسلم "بحثنا في الاجتماع مسألة البطاقة التموينية ومسألة الغذاء والشركات والسايلوات وجميع المشاكل التي تواجهنا في الوزارتين"، مؤكدا "سنعمل على تقليص حجم تلك المشاكل بقدر المستطاع".

وكان الوفد الاتحادي قد عقد صباح اليوم اجتماعا مع وفد من وزارة التجارة والصناعة الكوردستانية في مقر الأخيرة في العاصمة الاقليم أربيل.

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