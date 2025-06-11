بغداد تتضامن مع فيينا إثر مجزرة مدرسية هزت النمسا

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، عن إدانة جمهورية العراق الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع داخل مدرسة في مدينة غراتس جنوب شرق النمسا، يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، تضامن العراق مع جمهورية النمسا حكومةً وشعباً في هذا الحادث الأليم، معربةً عن خالص تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأقدم تلميذ نمساوي سابق يبلغ من العمر 21 عاماً أمس، على قتل تسعة أشخاص داخل مدرسة بمدينة غراتس جنوب شرقي النمسا، قبل أن ينتحر داخل حمامات المدرسة، في هجوم نادر من نوعه في البلاد.