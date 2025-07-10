بغداد تتصدر المشهد الانتخابي بـ 2353 مرشحًا تليها نينوى والبصرة "وثيقة"

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن نظام تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 عن تفاصيل المشاركة السياسية عبر الدوائر الانتخابية الثماني عشرة، حيث سجلت العاصمة بغداد أعلى عدد للمرشحين، بينما تصدرت الأحزاب والتحالفات المشهد في معظم المحافظات.

وأظهرت الوثيقة الرسمية، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، أن إجمالي عدد المرشحين المسجلين لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي بلغ 7926 مرشح، من بينهم 5701 من الذكور و2225 من الإناث

وبحسب الوثيقة، تصدرت العاصمة بغداد قائمة الدوائر الأكثر نشاطًا بـ2,353 مرشحًا، تلتها محافظة نينوى بـ1,072 مرشحًا، ثم البصرة بـ 567 مرشحًا، فيما سجلت دهوك العدد الأدنى من المرشحين بواقع 61 فقط.

وفي ما يتعلق بتوزيع القوى السياسية، بلغ عدد التحالفات المسجلة 41 تحالفًا، مقابل 87 حزبًا، وتركزت معظم الأحزاب في بغداد بواقع 15 حزبًا، تليها نينوى بـ12 حزبًا.

أما المرشحون الأفراد، فقد بلغ عددهم 159 مرشحًا، توزعوا بين 51 مرشحًا للمقاعد العامة فقط، و25 مرشحًا للمقاعد العامة والمكونات، و12 مرشحًا للمكونات باستثناء أحزاب المكونات.

وسجلت بعض الدوائر، مثل الأنبار والبصرة والمثنى، غيابًا تامًا للمرشحين الأفراد، حيث اقتصر الترشح فيها على الأحزاب والتحالفات. كما بيّنت الوثيقة تسجيل 5 مرشحين فقط ضمن أحزاب المكونات.

وبلغ عدد القوائم الانتخابية المشاركة 76 قائمة، شملت التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني المقبل 2025، ( كل أربع سنوات)، وتُعد هذه الإحصائية مؤشرًا رئيسيًا لقياس حيوية المشهد السياسي قبل الاقتراع.