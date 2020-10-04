سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف "الخضراء والمطار" وتعد بنتائج ايجابية

Category: سیاسة

Date: 2020-10-04T15:30:00+0000
بغداد تتخذ 4 إجراءات لوقف استهداف "الخضراء والمطار" وتعد بنتائج ايجابية

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، اتخاذ اربعة إجراءات من شأنها وقف الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد، واعدا بـ"بنتائج ايجابية" قريبا.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس.

وركّز الحديث بحسب بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، على "العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".

وعبّر حسين عن "القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ".

وأكّد وزير الخارجية العراقي، أن "حكومة بلاده اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل".

وناقشا الوزيران "مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد"، مؤكدين "أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة".

وشهد ملف الاستهداف المتكرر للمصالح والقوات الأمريكية جدلاً واسعاً في البلاد مؤخراً بعد الأنباء التي أفادت بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وهو ما قد يجر معها فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.

related

إيران ترفض الإساءة للسيستاني واستهداف البعثات وتسمي "المسؤولين عن الهجمات"

Date: 2020-09-28 10:37:02
إيران ترفض الإساءة للسيستاني واستهداف البعثات وتسمي "المسؤولين عن الهجمات"

الكعبي يرد بـ"أسرع وقت" على بيان سفارة واشنطن بشأن النجف

Date: 2020-02-06 19:13:52
الكعبي يرد بـ"أسرع وقت" على بيان سفارة واشنطن بشأن النجف

امريكا تعزي العراق بحادث زيارة عاشوراء

Date: 2019-09-10 19:37:51
امريكا تعزي العراق بحادث زيارة عاشوراء

قيادي كوردي يدعو لإيقاف "المذبحة" ويكشف تحذيراً صارماً من بومبيو للعراق

Date: 2020-09-24 18:03:13
قيادي كوردي يدعو لإيقاف "المذبحة" ويكشف تحذيراً صارماً من بومبيو للعراق

الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

Date: 2020-09-18 07:43:02
الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

الخارجية العراقية تندد بقصف السفارة الامريكية وتعلن اجراء للاطاحة بـ"الجناة"

Date: 2020-01-27 11:59:54
الخارجية العراقية تندد بقصف السفارة الامريكية وتعلن اجراء للاطاحة بـ"الجناة"

السفارة الأمريكية تسمي الجهة التي رشحت عدنان الزرفي

Date: 2020-03-18 21:40:23
السفارة الأمريكية تسمي الجهة التي رشحت عدنان الزرفي

الشيخ علي مهاجماً هادي العامري: يرفض ترشيحي لأنني سأحاكمه كمجرم وسارق

Date: 2019-12-29 12:40:58
الشيخ علي مهاجماً هادي العامري: يرفض ترشيحي لأنني سأحاكمه كمجرم وسارق