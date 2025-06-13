بغداد تتحرك دبلوماسياً للتضامن مع ايران ودعم الجالية العراقية

شفق نيوز/ أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الجمعة، ما وصفه بـ"الاعتداء الاسرائيلي" على إيران ومنشآتها وقياداتها العسكرية والعلمية والمدنية، يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات من وزارة الخارجية العراقية بمتابعة أوضاع الجالية المقيمة في إيران.

وقال المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى عملا إجراميا مخالفا للمواثيق الدولية، واستمرارا للتصعيد والسياسة العدوانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "التدخل العاجل لإدانة هذه الاعتداءات"، محذرا من "انزلاق الأمور في المنطقة إلى موجة أخرى من العنف تزهق فيها أرواح الأبرياء من المدنيين".

بدوره، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً بسفير جمهورية العراق لدى إيران، نصير عبد المحسن عبد الله، وذلك وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية العراقية.

واشار البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن "الاتصال جاء في إطار متابعة الوزير لتطورات الأوضاع في إيران، على خلفية التصعيد الأخير في المنطقة، وحرصه على الاطمئنان على سلامة أعضاء البعثة الدبلوماسية العراقية والعاملين في القنصليات العراقية هناك".

كما أكد الوزير "أهمية متابعة أوضاع الجالية العراقية المقيمة في إيران، والتواصل معهم لضمان سلامتهم، وتقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الراهنة"، مشددا على "ضرورة استمرار متابعة المستجدات والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية، لضمان أمن وسلامة الكوادر العراقية وتوفير المعلومات الدقيقة بشأن الوضع الميداني".

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.