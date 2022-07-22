بغداد تبلغ طهران استعداد الرياض لبدء "محادثات سياسية علنيّة"

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، يوم الجمعة، أن الحكومة العراقية أبلغت إيران استعداد السعودية لإستئناف المحادثات بين طهران والرياض لإعادة العلاقات بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد اللهيان قوله، إن "بغداد أبلغتنا استعداد الرياض لبدء محادثات سياسية علنيّة".

وأردف بالقول إن "الإمارات والكويت تعتزمان إعادة سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب".

وعقدت السعودية وإيران خمس جولات من المباحثات في بغداد، برعاية مباشرة من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، حيث جرت على مستوى مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، كان أولها في إبريل/نيسان 2021.

يشار إلى أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.