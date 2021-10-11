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بغداد تبلغ الرياض استمرار مبادراتها الرامية لخفض التوترات في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T19:59:13+0000
بغداد تبلغ الرياض استمرار مبادراتها الرامية لخفض التوترات في المنطقة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، لنظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في بلغراد، استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الصربيّة بلغراد، على هامش مُشاركته في اجتماع الذكرى الـ60 للمُؤتمر الأول لدول عدم الانحياز، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وكذلك التطورات السياسيَّة في المنطقة".

وشدد حسين، بحسب البيان، على "استمرار العراق في مساعيه ومُبادراته الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وتطبيع العلاقات ما بين دولها".

وفي جانب آخر قدم الوزير ايجازاً عن "سير العمليّة الانتخابيّة التي جرت يوم أمس في العراق والتي سارت بشكل آمن وديمقراطيّ، ومدى أهميتها للشعب العراقيّ.

من جانبه أكَّد وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان على دعم المملكة للعراق، مُتمنياً للعراق وشعبه التقدم والرفاهية".

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