بغداد تبحث مع دمشق تعزيز العلاقات و"تداعيات خطيرة" على المنطقة

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، مساء السبت، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية لا سيما الحرب الإسرائيلية الإيرانية وما تحمله من "تداعيات خطيرة" على أمن واستقرار دول المنطقة.

وجرى لقاء الوزيرين على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

واستعرض الوزير السوري خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، آخر التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، "لاسيما الحرب التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تحمله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول المنطقة"، وفق البيان.

وفي هذا السياق، أكد الوزير فؤاد حسين، أن استمرار هذا التصعيد يُنذر بوقوع فوضى واسعة النطاق، ستكون كلفتها باهظة على شعوب المنطقة بأكملها.

وأشار الوزير العراقي، إلى المبادرة التي طرحها العراق خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والتي تتضمن تشكيل لجنة عربية-إسلامية تعمل على التواصل مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

كما شدد فؤاد حسين، على أهمية العمل المشترك لتفادي التصعيد وحماية الأمن الإقليمي من الانزلاق نحو مزيد من التدهور.