بغداد بانتظار مبعوثي الرئيسين التركي والايراني لحسم ملف المياه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيسين التركي والايراني لحسم ملف المياه المشتركة بين البلدان الثلاثة.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض وسائل الاعلام تداولت خبرا بعنوان "بغداد تحتضن أجتماعا ثلاثيا حول ضمان حصة العراق المائية"، مؤكدة أنه لا صحه لهكذا خبر.

وبينت، أن الحورات قائمة مع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية ومن المفترض أن يزور المبعوث الخاص لشؤون المياه للرئيس التركي فيصل أوروغلو العراق قريباً، لكن حتى الان لم يتحدد موعد الزيارة، لافتة الى أن وزاره الخارجيه تتابع هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بالجانب الأيراني، أوضحت الوزارة أن الوفد الذي زار العراق مؤخرا برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاسلامية اعلن أمام رئيس الوزراء بأن وزير الطاقة الايراني سيزور العراق قريباً لمناقشة الروافد المشتركة وأجراء المباحثات المتعلقة بملف المياه.

ودعت وزارة الموارد المائية بوسائل الاعلام بأخذ المعلومة من مسؤولي الوزارة لنقلها بمصداقية وحيادية.

وفي وقت سابق اليوم، نفت وزارة الموارد المائية العراقية، أن يكون الخزين المائي للبلاد يكفي لثلاثة أشهر فقط، واصفة الانباء التي تداولت هذا الخبر بأنها غير صحيحة.