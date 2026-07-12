بغداد.. انطلاق اجتماع إدارة الدولة بحضور نيجيرفان بارزاني (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلق، مساء الأحد، اجتماع ائتلاف "إدارة الدولة" بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأوضاع العامة للعراق وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، فضلاً عن برنامج الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، في وقت سابق مساء اليوم، عن توجه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد، لحضور الاجتماع.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، إن مشاركة نيجيرفان بارزاني تأتي بصفته رئيساً لإقليم كوردستان، بما يعكس طبيعة العلاقة الاتحادية بين بغداد والإقليم، ويعزز دور الإقليم في إدارة شؤون البلاد، مشيراً إلى أنه سيؤكد خلال الاجتماع على الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كوردستان.