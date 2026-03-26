بغداد: العراق أصبح جزءاً من جغرافية الحرب

شفق نيوز- بغداد

أبلغ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الخميس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر المتوسط، أن العراق، وبحكم موقعه الجغرافي، أصبح جزءاً من جغرافية الحرب.

وجاء في بيان للخارجية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر المتوسط، دوبراڤكا شويتسا"، وأشار إلى أن حسين أكد خلال الاتصال "أن العراق، وبحكم موقعه الجغرافي، أصبح – مع الأسف – جزءاً من جغرافية الحرب، رغم أن سياسة الحكومة العراقية تقوم على رفض الحروب كوسيلة لحل النزاعات، والإيمان بالحوار والمفاوضات".

وأشار وزير الخارجية، وفق البيان، إلى أن "العراق تكبد خسائر بشرية نتيجة الهجمات، شملت سقوط ضحايا من قوات البيشمركة، إضافة إلى ضحايا من الحشد الشعبي وعناصر من الجيش العراقي"، موضحاً أن "استمرار الحرب انعكس سلباً على الاقتصاد العراقي، لا سيما في ظل تعذر تصدير النفط".

وأكد حسين، خلال الاتصال "حاجة العراق إلى دعم أوروبي في هذه المرحلة"، حيث اقترح في هذا السياق تشكيل مجموعة أوروبية، استناداً إلى اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، لدراسة آليات تقديم الدعم المالي، خاصة في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، مع توجيه المؤسسات المالية الأوروبية بهذا الشأن".

بالمقابل أشار البيان، إلى أن المسؤولة الأوروبية أعربت خلال الاتصال، عن "تضامن الاتحاد الأوروبي مع العراق وشعبه في مواجهة التحديات والهجمات التي يشهدها، مؤكدة حرصها على بحث سبل تقديم الدعم اللازم، ومستفسرة عن احتياجات العراق في هذه المرحلة".

وتناول الجانبان وفق البيان، تداعيات الحرب وتأثيراتها الاقتصادية، لا سيّما على الأسواق الأوروبية، في ظل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه العراق في تصدير النفط نتيجة الأوضاع الراهنة.

وفي ختام الاتصال، أكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة".