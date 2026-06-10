بغداد: اجتماع للرئاسات الأربع يبحث "الكابينة الوزارية" وحصر السلاح والإصلاح الاقتصادي

شفق نيوز - بغداد

من المرتقب أن تعقد الرئاسات الأربع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للتباحث بشأن عدة ملفات مهمة تخص الأوضاع السياسية، والأمنية، والقانونية، والاقتصادية في البلاد.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع الذي سيضم رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، سيستعرض الأطر القانونية والدستورية لدعم استقرار مؤسسات الدولة، ولا سيما مع استمرار الحوارات لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في الرابع عشر من أيار/مايو الماضي، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأضاف المصدر، أن الملف الآخر الذي سيبحثه الرؤساء هو التوترات الأمنية في المنطقة إضافة إلى إجراءات حصر سلاح الفصائل العراقية بيد الدولة من الناحيتين الأمنية والقانونية، مشيراً إلى أن الملف الأخير الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع هو تعظيم الإيرادات المالية، وتقليل النفقات الحكومية، وإجراء إصلاح اقتصادي في البلاد في ظل الأزمة الراهنة جراء التراجع الحاد في صادرات النفط بسبب الاضطرابات لسلاسل إمدادات الطاقة في مضيق هرمز.

ويأتي هذا الموقف تزامناً مع تفويض الإطار التنسيقي، الذي تنضوي فيه القوى السياسية الشيعية، مؤخراً، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، معلناً في الوقت ذاته تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة.