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بعيداً عن عدسات الصحفيين.. العامري يجتمع منفرداً مع الصدر في الحنانة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-15T18:32:00+0000
بعيداً عن عدسات الصحفيين.. العامري يجتمع منفرداً مع الصدر في الحنانة

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع عن لقاء جمع يوم السبت بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوحدهما في مقر الأخير بالحنانة في مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "العامري التقى مع الصدر في لقاء جمعهما فقط بعيدا عن الإعلام في الحنانة".

ولم يتضح على الفور ما دار خلال الاجتماع.

وهذا أول لقاء ثنائي من نوعه بينهما منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الرجلان قد التقيا سابقا مرتين خلال اجتماعين ضما قادة الإطار مع الصدر، إذ دارت المباحثات بشأن الانتخابات الأخيرة ونتائجها وتشكيل الحكومة المقبلة.

وخرج الصدر بعد اللقاءين متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

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