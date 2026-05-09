بعيداً عن "الورقة السنية".. العزم يخالف "المجلس" ويسلم مرشحيه منفرداً للزيدي

شفق نيوز- بغداد

أعلن تحالف "العزم"، مساء السبت، تقديم أسماء مرشحيه إلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وذلك بعد مقاطعة زعيمه مثنى السامرائي، الاجتماع الأخير للمجلس السياسي الوطني الذي أعدت فيه ورقة المطالب والشروط "السنية" خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة واسعة من المشاورات والحوارات السياسية المكثفة، والتي أثمرت، بجهود ومساعٍ مسؤولة من عدد من قوى الإطار التنسيقي، التوصل إلى تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي بشأن مشاركة تحالف العزم في الحكومة المقبلة".

وأكد أن "هذا التفاهم جاء انطلاقاً من تغليب المصلحة الوطنية العليا، والإيمان بضرورة دعم مسار تشكيل الحكومة وتوفير أسباب نجاحها، بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة أو حسابات مرحلية، وبما يحفظ التوازن السياسي ويعزز الاستقرار ويؤسس لشراكة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي ينتظر المواطن العراقي معالجات جادة لها".

كما أشار تحالف العزم إلى أنه "قدم أسماء مرشحيه إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف، انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والقدرة في اختيار الشخصيات القادرة على إدارة المؤسسات الحكومية وتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار".

وأضاف أنه يجدد دعمه الكامل للإسراع في استكمال تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، ويدعو جميع القوى السياسية إلى التعامل بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب منطق التفاهم والشراكة، بما يضمن تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تلبية تطلعات العراقيين وحماية مصالح الدولة العليا.

وكان رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي قد قاطع اجتماع المجلس السياسي الوطني "السني" الذي عقد، الأربعاء الماضي، في مقر ثابت العباسي في بغداد.

وبحسب بيان للمجلس، فقد "ناقش المجتمعون ملامح المنهاج الحكومي، وقدموا ورقة متكاملة تضمنت رؤيتهم ومقترحاتهم، بهدف دعم برنامج حكومي يلبي تطلعات المواطنين، مع تضمين النقاط التي تخص محافظاتهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي".

يشار إلى أن عدد مقاعد القوى السنية المشكلة للتحالف السياسي السني، يبلغ 77 مقعداً، يتقدمهم حزب تقدم بـ33 مقعداً، ومنها 15 مقعداً لتحالف العزم، ليكون مجموع مقاعد القوى التي ستقدم الورقة 62 مقعداً.

وكان مصدر سياسي قد كشف قبل أيام لوكالة شفق نيوز، أن وزارة التعليم العالي ستكون من حصة حزب تقدم (التي تحصلت على منصب رئاسة البرلمان) بزعامة محمد الحلبوسي، الحاصل على 27 مقعداً كحزب رئيسي، فيما سيحصل تحالف العزم بزعامة مثنى السامرائي، الحاصل على 15 مقعداً، على وزارة الدفاع.