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بعيداً عن الصدريين والقانون.. حراك لتشكيل كتلة كبيرة من "المستقلين"

Category: سیاسة

Date: 2021-10-17T11:46:21+0000
بعيداً عن الصدريين والقانون.. حراك لتشكيل كتلة كبيرة من "المستقلين"

شفق نيوز/ كشف المرشح المستقل الفائز بالانتخابات باسم خشان، اليوم الأحد، عن حراك يجري بين "المستقلين الفائزين" بانتخابات تشرين لغرض تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تضم "النواب المستقلين" فقط.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركات ومشاورات لتشكيل كتلة من المستقلين والحركات المرتبطة بتشرين لتكون كتلة معارضة أو تشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "المشاورات بدأت فعلياً، وعدد نواب هذه الكتلة ستتعدى الـ40 نائباً".

وبين، أن "الكتلة الكبيرة التي تضم النواب المستقلين، ستكون بعيدة عن الكتلة الصدرية او كتلة دولة القانون وباقي القوى السياسية التقليدية"، مشيراً إلى أن "هذه الكتلة سوف تستطيع من خلال ذلك العدد أن تستجوب اي وزير، فضلاً عن تفعيل العمل الرقابي والتشريعي، بعيداً عن اي ضغوطات وصفقات سياسية".

وكان المرشح المستقل الفائز بالانتخابات باسم خشان، قد رأى في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، أن القوائم الفائزة المنبثقة عن احتجاجات تشرين لديها خياران إما المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، أو تشكيل كتلة معارضة "قوية ومؤثرة".

 

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