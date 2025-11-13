مبعوث ترمب يشيد بالانتخابات العراقية: ملتزمون بالحد من التدخلات والمجاميع المسلحة

شفق نيوز- واشنطن

قدّم مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافيا، يوم الخميس، تهانيه الخالصة للشعب العراقي بمناسبة استكمال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بنجاح، معتبراً ذلك "خطوة أساسية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد".

وقال سافيا في تصريح له نشره عبر حسابه الرسمي، إن "الشعب العراقي أثبت مرة أخرى التزامه بالحرية وسيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قوية"، مشيداً بـ"حرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته على إجراء الانتخابات في وقتها وبسلاسة"، معتبراً أن "ذلك دليل واضح على أن العراق يسير في طريق الازدهار والسيادة".

وأكد المبعوث الأميركي أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بقوة بدعم سيادة العراق وجهود الإصلاح والحد من التدخلات الخارجية والمجاميع المسلحة"، مشيراً إلى أن بلاده "تتطلع إلى العمل مع الحكومة العراقية لتعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الأمن والطاقة والتنمية والمساهمة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع العراقيين".

وأمس الأربعاء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً.

وأظهرت النتائج تقدم ائتلاف يقوده السوداني، فيما ستُعلن لاحقاً تفاصيل توزيع المقاعد.

وتأتي هذه الانتخابات السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي ونسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2021، تمهيداً لمرحلة اختيار رئيس الوزراء الجديد.