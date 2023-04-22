بعملية نوعيّة.. العراق يعلن نجاح اجلاء دبلوماسييه من مبنى السفارة في الخرطوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من مبنى السفارة في الخرطوم عاصمة السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، إن "إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم كان بعملية نوعيّة".

ويدور منذ ايام صراعاً مسلحاً في السودان بين الجيش برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيته المئات بين القتلى والجرحى.