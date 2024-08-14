بعض المسؤولين الحكوميين يتقاضون أعلى منه.. كشف تفاصيل راتب البرلماني العراقي

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية، فيما أشار إلى أنها لاشيء أمام رواتب الوزراء والقضاة والوكلاء والمديرين العموميين.

ورأى البلداوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب يتعرض بين فترة وأخرى إلى هجمة شرسة وتسقيط للمؤسسة التشريعية عبر نشر أخبار غير دقيقة وغير صحيحة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن "عضو مجلس النواب لا يمتلك شيئاً غير راتبه الشهري، وأن القضاة ووكلاء الوزارات وبعض المديرين العموميين، يتقاضون راتبا أعلى من راتب النائب في البرلمان ويصل راتبهم من 4-6 ملايين".

ولفت البلداوي، إلى أن "راتب النائب في البرلمان الذي لا يمتلك الشهادة العليا يصل 4 ملايين، ومع إضافة المخصصات يصبح 6 ملايين دينار، أما النواب الذين يمتلكون الشهادة العليا يتقاضون راتبا أكثر من ذلك بقليل".

وان هناك اشكالية أخرى في المؤسسة التشريعية ان النائب الذي يخرج بعد انتهاء الدورة البرلمانية لا يحصل على الراتب تقاعدي إذا لم يمتلك خدمة فعلية حسب قانون التقاعد.

وأضاف أن "المحافظ والمسؤولين في الحكومة يمتلكون رتلاً من السيارات والحمايات، عكس النائب في البرلمان الذي لا يمتلك لا مخصصات ولا حمايات، كما أنها لا تعادل حماية وموظفي مكتب (مدير مكتب الوزير) والذي بدرجة مدير عام".

وخلص البلداوي، إلى القول إن "كادر مكتب النائب من سكرتير وسائق وموظف خدمة ومنسق وحماية وكل ما موجود يبلغ عدهم 16 َشخصاً فقط، وهؤلاء يتعاقدون بشكل مباشر مع مجلس النواب".