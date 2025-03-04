بعد 9 أسابيع من التعطيل.. مجلس ديالى يخفق مجدداً بعقد جلسته

ديالى/ أخفق مجلس محافظة ديالى بعقد جلسة له، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار التعطيل والخلافات بين الأحزاب السياسية.

ومنذ تسعة أسابيع لم يعقد مجلس محافظة ديالى أي جلسة له بسبب الخلافات السياسية، وكان من المقرر أن يكسر هذا الجمود خلال جلسة اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس ديالى أخفق من جديد بعقد جلسته نتيجة استمرار التعطيل من قبل الجهات السياسية في المحافظة".

وأثار عدم عقد الجلسات طوال الأسابيع الماضية امتعاضاً شعبياً واسعاً، وأدى إلى ضغط وانتقادات لاذعة، خاصة وأن عقد الجلسات يتضمن مصالح المواطنين في العديد من الملفات.

بدورها قالت عضو مجلس المحافظة، دريا خيرالله، في منشور لها على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "ديالى لن تبقى رهينة الفوضى، التغيير قادم وباتفاق الأغلبية"، مبينة أن "التخبط السياسي، وضعف الإدارة، وتعطيل الجلسات بسبب الفشل في احتواء الأعضاء أوصل مجلس المحافظة إلى طريق مسدود".

وأضافت، أن "الأغلبية قررت، ولن يكون هناك تراجع والتغيير أصبح ضرورة حتمية، ولن نسمح باستمرار الفشل على حساب مصلحة ديالى وأهلها".

ومنذ 5 شباط/ فبراير 2024، عقد المجلس جلسته الأولى، لكنه أبقاها مفتوحة لعدم تحقيق الأغلبية المطلقة لانتخاب رئيس المجلس.

وفي 8 شباط/ فبراير 2024، فشل المجلس مرة أخرى في عقد جلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 10 أعضاء فقط من أصل 15، وانسحب بعضهم بعد تلقيهم اتصالات من كتلهم السياسية، مما أدى إلى اختلال النصاب.

وبحلول 11 آذار/ مارس 2024، أخفق المجلس للمرة الرابعة في عقد جلسته، حيث دعا رئيس السن، تركي العتبي، إلى عقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد لتشكيل الحكومة المحلية، لكن انسحاب عدد من الأعضاء حال دون اكتمال النصاب القانوني.