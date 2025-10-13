بعد 40 يوماً من المتابعة.. بغداد تعلن عن تحرك لإعادة مهاجرين كورد من ليبيا

شفق نيوز- طرابلس

كشف القائم بالاعمال العراقية في ليبيا، احمد الصحاف، يوم الاثنين، عن أن الـ12 مهاجرا الذين عثر عليهم في ليبيا، هم من إقليم كوردستان، وسيتم إعادتهم بشكل طوعي للعراق.

وقال الصحاف لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد 40 يوما من المتابعة، تم العثور على مجموعة مهاجرين عددهم 12 شخصا، وهم جميعهم من إقليم كوردستان وتحديدا من السليمانية".

وأضاف أن "المتابعة جرت بعد تقصي المعلومات مع الجهات الليبية وتحديدا في طرابلس"، مؤكدا أن "وضعهم الصحي جيد".

وبين أن "هذا العدد يأتي في ظل تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى ليبيا كدولة مرور، حيث يعبرون من سواحلها إلى أوروبا، نظرا لامنها الهش ووجود جماعات تهريب كثيرة فيها".

وتابع أن "السفارة العراقية تقوم بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لتأمين عودة المهاجرين طوعيا للعراق، وأيضا عبر التنسيق مع دائرة العلاقات الخارجية في كوردستان".

وكان الصحاف، أعلن يوم أمس العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية، وبدء التنسيق مع الجهات المختصة في ليبيا توثيق هوياتهم والتحضير لإعادتهم طوعا.

وتشهد ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا تزايدا ملحوظا في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير.

وتتصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال أفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة، من الاحتجاز أو الاستغلال، وصولا إلى الغرق في البحر في أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.