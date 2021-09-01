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بعد 3 عقود على الغزو.. العراق يقترب من طي صفحة تعويضات الكويت

Category: سیاسة

Date: 2021-09-01T09:27:17+0000
بعد 3 عقود على الغزو.. العراق يقترب من طي صفحة تعويضات الكويت

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الاربعاء، عن أن العراق سيفي بكامل التزاماته بخصوص تعويضات غزو الكويت العام المقبل.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "استقطاع 3% من كل برميل مصدر الى الخارج كتعويضات حرب الكويت ستنتهي العام المقبل".

واضاف ان "المبلغ المتبقي مليار دولار ليس أكثر، وانه سيتم الانتهاء منه خلال الاشهر المقبلة".

 ويتوجب على العراق بأن يودع نسبة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

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