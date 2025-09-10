بعد 24 ساعة.. الحكومة العراقي تلغي توجيها أصدرته بشأن تحويل "الزبير" لمحافظة (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

ألغت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، توجيهها الصادر بشأن إجراءات تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، في البصرة.

وبحسب كتاب رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وموجه لوزارة التخطيط، فإنه أبلغها فيه بإلغاء تحويل قضاء الزبير في البصرة، إلى محافظة، وإلغاء الكتاب السابق بهذا الشأن.

وكانت وكالة شفق نيوز، حصلت على وثيقة صادرة بتاريخ يوم أمس، عن مكتب رئيس الوزراء، تضمنت أن السوداني وجّه وزارة التخطيط باتخاذ ما يلزم أصولياً بتحويل الزبير إلى محافظة، بناءً على الطلب المقدم من النائب رفيق الصالحي، تمهيداً للمضي بالإجراءات الرسمية المرتبطة بهذا الملف، وإعلام مجلس النواب.

وكان نحو 80 عضواً في مجلس النواب العراقي، وقّعوا على طلب لاستحداث محافظة الزبير أسوة بمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان التي تحولت إلى محافظة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة التي تتبع إدارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم الاستجابة لهم.