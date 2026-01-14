بعد 19 عاماً.. العراق يعيد سفيره إلى موسكو رسمياً

شفق نيوز- موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية، يوم الأربعاء، أن العراق سيعيد سفيره الأسبق عبد الكريم هاشم مصطفى، مرة أخرى لتمثيله دبلوماسياً لدى موسكو وذلك بعد 19 عاماً من تسنم مصطفى هذا المنصب.

وبحسب بيان للرئاسة الروسية، فإن الرئيس فلاديمير بوتين سيتسلم أوراق اعتماد السفير العراقي عبد الكريم هاشم مصطفى إلى جانب مجموعة من السفراء الآخرين في مراسم تقام في الكرملين غداً الخميس الموافق 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وسيتسلم بوتين أيضاً أوراق اعتماد سفير الصومال محمد أبو بكر زبير، والغابون سوستن نديمبي، وسريلانكا شوبيني كوشالا جوناسيكيرا، والسنغال ستيفان سيلفان سامبو، ورواندا جوزيف نزابامويتا، وموريتانيا سيداتي شيخ ولد أحمد عائشة.

وكذلك أوراق اعتماد سفير الجزائر توفيق جمعة، وبنغلاديش نصر الإسلام، ومصر حمدي شعبان عبد الحليم محمد، وغانا كوما ستيم جيهو أبياه، وناميبيا مونيكا نديلوايكي نشاندي، وكوريا الجنوبية لي سيوك باي.

كما سيقدم سفراء من منطقة الشرق الأوسط أوراق اعتمادهم للرئيس الروسي، وهم بشير صالح عزام من لبنان، وسامي بن محمد السعدان من السعودية.

وستقام مراسم التسليم في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين كما جرت العادة.

وبحسب ما يظهره موقع وزارة الخارجية العراقية فإن عبد الكريم هاشم مصطفى هو ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، منذ شباط/ فبراير 2021.

وقبل تعيينه في جنيف، شغل عبد الكريم هاشم مصطفى منصب الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، وعمل أيضاً مستشاراً لرئيس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وكان مصطفى سفيراً للعراق لدى المملكة المغربية، ولدى جمهورية الصين الشعبية، وفي الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2004 إلى تموز/ يوليو 2007، كان سفيراً للعراق لدى روسيا الاتحادية.

وعبد الكريم هاشم مصطفى حاصل على دكتوراه في العلوم الصيدلانية من جامعة غرونوبل في فرنسا عام 1987، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة (ماجستير) في العلوم الصيدلانية من الجامعة نفسها عام 1984.

ولد في العراق يوم 6 آذار/ مارس 1959، متزوج ولديه ثلاثة أبناء يتحدث بالإضافة الى اللغة العربية، اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية بطلاقة.