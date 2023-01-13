بعد 100 يوم على حكم الإطار.. الصلاة الموحدة تعيد الصدريين للشارع العراقي (صور)

شفق نيوز / تتجه الأنظار مرة أخرى صوب التيار الصدري بعد غياب لأشهر عن المشهد السياسي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى صلاة موحدة في عموم محافظات البلاد، ومدينة الصدر في بغداد، لصلاة موحدة.

وتوافد الآلاف من أتباع الصدر، إلى الأماكن المخصصة لأداء الصلاة الموحدة، في بغداد وبقية المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط بإستثناء محافظة البصرة التي تحتضن خليجي 25.

وتأتي هذه الدعوة، في توقيت يثير جملة تساؤلات حول غاياتها، خصوصا أنها تأتي بعد إكمال حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، 100 يوم من عمرها.