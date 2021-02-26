بعد يومٍ دامٍ.. محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

شفق نيوز/ قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الجمعة، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب أعمال عنف دامية خلال الاحتجاجات المطالبة بإقالته.

وقال في طلب الاستقالة، الذي كتبه بخط يده وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، إن الاستقالة تأتي "للحفاظ على دماء أبناء مدينتي واستقرار الأوضاع فيها".

وتأتي الاستقالة بعد سقوط ستة قتلى في صفوف المتظاهرين وإصابة عشرات آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن في احتجاجات دامية الجمعة بمدينة الناصرية.

وتشهد الناصرية احتجاجات منذ خمسة أيام للمطالبة بإقالة الوائلي من منصبة. وبلغ مجموع قتلى المتظاهرين 9 حتى الآن.