بعد إيران.. السوداني يوجه بتنظيم اتفاقية أمنية مع تركيا

شفق نيوز/ وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، بتنظيم اتفاقية أمنية مع تركيا لتأمين الحدود، وإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة للعدالة الجنائية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

وشهد الاجتماع بحث إنشاء منظومة معلوماتية رصينة متكاملة للعدالة الجنائية، مدعمة بقاعدة بيانات تتضمن الأرشيف القضائي وفق المعايير الدولية المعتمدة، يتم من خلالها تعقب حركة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرم معين وبما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية، من أجل دعم تحقيق القضاء العادل والعاجل، وبما يضمن اختصار الاجراءات، ويساعد في تقليل الكلفة واختصار الوقت.

كما بحث الاجتماع، الاتفاق الأمني المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الأمني القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار، إذ باشر الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق، المتمثلة بمسك الشريط الحدودي من قبل البلدين ومنع المظاهر المسلحة على طول هذا الشريط.

وفي إطار التنسيق الأمني مع مختلف دول الجوار، وجه السوداني وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية.

كما ناقش المجلس عدداً آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.