بعد أيام من المداولات.. البرلمان يسقط تعديلات النواب حول المادة 15 ويعتمد النص الحكومي وسط شجار

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب فجر الاثنين على المادة 15 من قانون الموازنة في اخر فقراتها.

وبعد مداولات لعدة وتقديم تعديلات عدة، صوت النواب على اعتماد المقترح الحكومي

وعقب ذلك دار شجار بين نواب مستقلين وكتلة تقدم بسبب فقرات القانون الجدلية.

كما صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 50 مليار لشركة الخطوط الجوية العراقية لصيانة الطائرات، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 الف الى 500 الف من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية على لا تتحملها خزينة الدولة، واخرى بفروقات الحشد الشعبي.

كما صوت البرلمان على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات الى عقود تشغيلية