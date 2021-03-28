بعد ١٠ أيام على إقالة الخويلدي.. ترشيح عادل سلمان لمنصب مدير هيئة الإعلام والاتصالات

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن ترشيح عادل سلمان، لشغل منصب المدير التنفيذي في هيئة الاعلام والاتصالات، بدلا من المقال علي الخويلدي.

ويشغل عادل سلمان، حاليا منصب مدير دائرة تنظيم الاتصالات في هيئة الإعلام والاتصالات، وهو أحد مؤسسي دائرة تنظيم الاتصالات في الهيئة.

وشغل سلمان سابقا، مناصب في دائرة تنظيم الاتصالات كمسؤول لشعبة المايكروويف، ثم مسؤولا لقسم التخصيص، قبل تسلمه مهام مدير دائرة تنظيم الاتصالات في الهيئة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قرار ترشيح سلمان، لشغل منصب المدير التنفيذي في الهيئة، جاء بعد تصويت البرلمان على إقالة الخويلدي، قبل عشرة أيام".

وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس (18 آذار 2021)، على سحب الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي.

وجاء تصويت البرلمان، على خلفية عدم القناعة بأجوبة الخويلدي، على أسئلة النائب المستجوب علاء الربيعي، بشأن تهم موجهة ضده تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وكان الخويلدي، قد أجاب الربيعي، بأن القرارات التي تصدر من هيئة الاتصالات، تصدر بالأساس عن مجلس الأمناء، وأكد أنه لم يصدر أي قرار تجديد أو تمديد، كونه ليس من صلاحياته، وإنما صلاحية مجلس الأمناء.

وأضاف حينها، أن "إبرام عقود تراخيص الهاتف النقال تم في عام 2007 برئاسة وزير المالية الأسبق، أي قبل استلامه المنصب بعشر سنوات".

وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

واثار قرار تجديد رخص العمل الخاص بهذه الشركات جدلاً، بعد الحديث عن وجود ديون بذمتها للدولة العراقية تتجاوز المليار دولار.