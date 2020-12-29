بعد وصول الموازنة للبرلمان.. ماهي حصة إقليم كوردستان فيها؟

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن الحصة المقررة لإقليم كوردستان في قانون الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2021، وتبلغ 13 تريليوناً و904 مليارات 12 مليونا و452 الف دينار عراقي.

وكتب النائب غالب محمد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشوراً تابعته وكالة شفق نيوز، بشأن مشروع موازنة عام 2021 ان حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية العامة يبلغ 13.904.012.452.000 (ثلاثة عشر تريليوناً وتسعمائة واربعة مليارات واثنى عشر مليوناً واربعمائة واثنتين وخمسين الف دينار عراقي).

ودعا محمد، حكومة اقليم كوردستان لتسليم 250 الف برميل من نفط الاقليم مع نصف ايرادات المنافذ الحدودية للحكومة العراقية لكي تتسلم حصة الاقليم لغرض الحصول على دعم مجلس النواب العراقي بشرط دفع رواتب الناس في مواعيدها المقررة.

وتسلم مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، إلا أنه لم يحدد موعدا لعقد جلسة برلمانية لقراءتها.