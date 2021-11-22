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بعد "واقعة الشتم".. الصدر يستقبل الناشط أحمد وشاح

Category: سیاسة

Date: 2021-11-22T14:15:48+0000
بعد "واقعة الشتم".. الصدر يستقبل الناشط أحمد وشاح

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل يوم الاثنين الناشط أحد وشاح في مقر إقامته بالحنانة في النجف.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من إعلان السلطات المحلية في ذي قار أنها تلاحق وشاح بتهمة "التطاول" على المرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر والد زعيم التيار الصدري.

وجاءت ملاحقة الوشاح بناء على شكوى تقدمت بها اللجنة القانونية في التيار الصدر اتهمت فيها إياه بـ"التجاوز على الرموز الدينية في العراق".

والوشاح أحد ناشطي الاحتجاجات الشعبية في العراق. ويواجه اتهامات بسب وشتم مقتدى الصدر ووالده المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر خلال حديثه في إحدى مجموعات الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قدم الوشاح، الأحد، اعتذاره عما بدر منه.

وكتب الوشاح، في تغريدة له على تويتر، "في لحظة غضب وضغط نفسي كبيرين، صدرت مني إساءة بحق السيد الشهيد محمد الصدر رحمه الله، وإني إذ أعتذر له وهو في مثواه وسائر مقلدي السيد الشهيد، ارجو قبول الاعتذار".

وكان محمد صادق الصدر مرجعا شيعيا بارزا في العراق، وعرف بمعارضته للنظام السابق الذي كان يقوده صدام حسين.

وتعرض الصدر للاغتيال نهاية تسعينيات القرن الماضي، في واقعة اتهم نظام صدام حسين بالوقوف وراءها. 

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