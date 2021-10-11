بعد هزيمة أذرعها السياسية.. اجتماع مرتقب لفصائل "المقاومة"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الاثنين عن اجتماع مرتقب لفصائل "المقاومة" لبحث تداعيات الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وجرت الانتخابات أمس الأحد وسط اقبال ضعيف بنسبة مشاركة بلغت ٤١ بالمئة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية ستعقد اجتماعا قريبا لبحث تداعيات نتائج الانتخابات وآثارها على الحشد والفصائل".

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل بشأن موعد أو مكان الاجتماع.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تراجعاً ملحوظا لتحالف الفتح الذي يضم غالبية الأذرع السياسية لفصائل "المقاومة".

ووفق النتائج الأولية فقد حصد الفتح ١٤ مقعدا في الانتخابات بعد أن حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام ٢٠١٨ برصيد ٤٨ مقعدا.

واكتسحت "الكتلة الصدرية" بقية الكتل في المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية وسط وجنوبي العراق بحصوله على ٧٣ مقعدا، وفق النتائج الأولية.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.