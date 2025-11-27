بعد هجوم كورمور.. سافايا للحكومة العراقية: ليكن واضحا لا مكان للجماعات المسلحة

شفق نيوز- واشنطن

أكد مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، يوم الخميس، على أهمية عدم بقاء "الجماعات المسلحة" في العراق، مبينا أن أميركا تدعم وجود كوردستان قوية ضمن عراق موحد ومستقر.

وقال سافايا في تدوينة على موقع إكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "مجموعات مسلحة تعمل بشكل غير قانوني وتتحرك بأجندات خارجية معادية نفذت هجوما أمس على حقل كورمور للغاز".

وتابع سافايا: "يجب على الحكومة العراقية تحديد المسؤولين عن هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة. وليكن واضحًا لا مكان لمثل هذه الجماعات المسلحة في عراقٍ ذي سيادة كاملة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستدعم هذه الجهود دعمًا كاملًا. سيتم تعقب كل جماعة مسلحة غير شرعية وكل داعم لها، ومواجهتها، ومحاسبتها".

وبين أن "الولايات المتحدة تدعم وجود كوردستان قوية ضمن عراق موحد ومستقر. ونشجع بغداد وأربيل على تعميق تعاونهما الأمني والعمل بشكل وثيق لحماية البنية التحتية الحيوية للاقتصاد والطاقة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها الراسخ بمساعدة حكومة العراق في تعزيز قدراتها الدفاعية وبناء قواتها الوطنية. معًا، سنواصل حماية موارد العراق، والدفاع عن سيادته، وضمان أمن ورفاهية جميع مواطنيه".

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وأدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إن "هذا الهجوم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمات العامة في العراق وإقليم كوردستان، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد".

وشدد على أنه "من واجب و مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الأمنية المعنية بذل جهود جدية في أقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة للتحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومنع تكرارها".

واعتبر رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" "هجوما على العراق بأكمله".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفقا لما اعلنته في بيان حكومة الاقليم.