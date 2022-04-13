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بعد هجوم أربيل.. العراق يحث على "حوار مكثف" مع إيران بشأن القضايا الأمنية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-13T15:59:17+0000
بعد هجوم أربيل.. العراق يحث على "حوار مكثف" مع إيران بشأن القضايا الأمنية

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاربعاء، إلى "حوار مكثف" مع إيران بشأن القضايا الأمنية، وذلك تعليقاً على القصف الإيراني الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الإيراني طهران، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "أبوابنا مفتوحة أمام الحوار مع إيران حول القضايا الأمنية ومعالجتها بطرق دبلوماسية"، مضيفاً "ندعو لحوار مكثف مع طهران بشأن القضايا الأمنية".

وأكد حسين، أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة"، مبينا "ناقشنا الوضع الإقليمي والعلاقات الخليجية الإيرانية وخاصة المباحثات الإيرانية السعودية".

وأوضح قائلا، "نتمنى انعقاد جلسة أخرى من الحوار بين إيران والسعودية"، مشيرا إلى ان "الحوار بين إيران والسعودية لا يزال في إطار الأجهزة الأمنية".

وتابع، "أتمنى انتقال الحوار بين الجانبين السعودي والإيراني إلى جلسات حوار دبلوماسية وعلنية".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، "رحبنا بالجهود العراقية المبذولة لاستئناف المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد ونؤكد ضرورة وأهمية الحوار الإقليمي بين دول المنطقة".

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، قال فؤاد حسين، إن "المنطقة عانت الكثير ونحتاج إلى وضع آمن في اليمن واستقرار في سوريا ونتفق مع إيران في مساعدة السوريين لخلق حالة استقرار في سوريا".

بدوره أبدرى حسين أمير عبد اللهيان، ترحيبه بـ"وقف إطلاق النار في اليمن"، مؤكدا "ضرورة رفع الحصار وبدء حوار يمني دون تدخل أجنبي".

وشدد على ضرورة "تشكيل حكومة أفغانية موسعة وندين تعرض بعثاتنا الدبلوماسية لهجمات مشبوهة"، مشيرا إلى ان "اعتراف طهران بالحكومة الأفغانية مرهون بتشكيل حكومة شاملة تضم كافة الأطياف".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي، "نتفق مع إيران بشأن حكومة موسعة في أفغانستان".

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