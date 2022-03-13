بعد هجوم أربيل.. البرلمان العراقي يدعو المؤسسة العسكرية لحفظ أمن البلد ومنع التهديدات

شفق نيوز/ دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الاحد، المؤسسة الأمنية والعسكرية لحفظ أمن البلد ومنع التهديدات الداخلية والخارجية، التي تستهدف ضرب سيادة العراق ومصالحه.

يأتي ذلك بعد هجوم صاروخي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الليلة الماضية، وسط تنديد سياسي محلي ودولي كبيرين.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير أجرى زيارة لمقر وزارة الدفاع، التقى خلالها وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله، ودعا، المؤسسة الأمنية والعسكرية لحفظ أمن البلد ومنع اشكال التهديدات الداخلية والخارجية كافة، التي تستهدف ضرب سيادة العراق ومصالحه، وتهدد مستقبل العراقيين وحياتهم".

ولفت الى، ان "مجلس النواب سيدعم تشريع قانون وزارة الدفاع الذي يحدد مهام وواجبات هذه الوزارة الهامة التي تعنى بحفظ الوطن، وابنائه، ومقدساته".

وناقش النائب الأول لرئيس المجلس خلال اللقاءين المنفصلين، أهمية اقرار نظام البديل لإنصاف شريحة كبيرة من الضباط و المراتب العسكرية، مبينا ان "مجلس النواب مساند وبقوة لعمل وزارة الدفاع وسيخصص في الموازنة المقبلة كل ما تحتاجه الوزارة من حيث التسليح والتجهيز والتدريب لتعزيز دورها في المرحلة المقبلة".

كما جرى "بحث المناصب المهمة في الوزارة وضرورة ان تكون وفق معايير النزاهة والكفاءة المهنية، والابتعاد عن التأثيرات الحزبية والفئوية في هذا الموضوع".