بعد نيجيرفان بارزاني .. السوداني الى طهران

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران بدعوة رسمية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي وقت سابق من اليوم وصل رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني.

ويشارك الرئيس نيجيرفان بارزاني رفقة قادة بقية الدول في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.