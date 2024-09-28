بعد إنهاء مهام التحالف الدولي.. بريطانيا: ملتزمون بأمن العراق ومستعدون ‎لشراكة جديدة

شفق نيوز/ علقت وزارة الدفاع البريطانية، مساء السبت، على إعلان بغداد وواشنطن المشترك، إنهاء مهام التحالف الدولي "العسكرية" في العراق خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

‎وبحسب بيان للوزارة، فإن المملكة المتحدة ستواصل دعم أمن العراق، لافتة إلى أن "الأشهر المقبلة، ستشهد عمل لندن مع بغداد لتطوير علاقة دائمة كجزء من هذا الانتقال إلى شراكة أمنية ودفاعية جديدة".

وأشادت بريطانيا باحتراف جنودها الذين لعبوا دوراً في مهمة هزيمة داعش، كما أشادت بشجاعة وفعالية قوات الأمن العراقية، والبيشمركة، وفقاً للبيان.

وأضافت أن بفضل الأهداف الأساسية التي يتم تحقيقها، يمكن أن تبدأ عملية الترتيبات الأمنية الجديدة، مؤكدة أن المملكة المتحدة ما تزال ملتزمة بضمان هزيمة داعش، مما يعزز التزام بريطانيا بأمن العراق والمنطقة الأوسع.

وأنشئ تحالف "العزم الصلب" في عام 2014، لمساعدة القوى الشريكة على ضمان هزيمة داعش، وإقامة تعاون أمني دائم.

‎وعملت البعثة البريطانية، في إطار التحالف الدولي، الذي كان مكونا من 87 شريكا، بما في ذلك 82 حكومة وخمس منظمات أعضاء، كما لعبت المملكة المتحدة، دورا رائدا من خلال عملية شادر، وهي مساهمة بريطانية في عملية العزم الصلب.

وبناء على دعوة من الحكومة العراقية حينها، قدمت قوات المملكة المتحدة دعما وتدريبا ومساعدة قيمة لأكثر من 111 ألف من أفراد قوات الأمن العراقية.

وشمل ذلك أكثر من 21000 من البيشمركة، في المشاة، وصيانة الأسلحة، ومكافحة العبوات الناسفة، والمهارات الطبية والهندسية، ووفق بيان الدفاع البريطانية، نفذ سلاح الجو أكثر من 10000 طلعة جوية، وضرب 1400 هدف.