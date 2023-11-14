بعد إنهاء عضوية الحلبوسي.. اجتماعان طارئان للإطار التنسيقي وائتلاف الدولة

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري غداً الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة آخر التطورات السياسية.

ويأتي الاجتماع عقب صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال امين عام الاطار التنسيقي عباس العامري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي يعقد يوم غد الأربعاء اجتماعًا طارئا لمناقشة آخر التطورات السياسية والحرب في غزة".

وأضاف، "كما سيعقد إئتلاف إدارة الدولة اجتماًعا آخر طارئ ايضًا بعد اجتماع الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات كافة وسيعقد الاجتماع بعد اجتماع الإطار مساء يوم غد الأربعاء"، موضحا ان "الاجتماعين سيكونان في القصر الحكومي ببغداد".

وقضت اليوم المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.

وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".