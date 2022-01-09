بعد نقل المشهداني للمستشفى.. الدراجي يدير جلسة البرلمان

شفق نيوز / استأنف مجلس النواب العراقي، جلسته الافتتاحية للدورة البرلمانية الخامسة، يوم الأحد، برئاسة خالد الدراجي، وذلك بعد نقل رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خالد الدراجي ترأس الجلسة، بناء على دعوة أمين عام المجلس كبير السن الاحتياطي الثاني، لتولي إدارة الجلسة".

وأشارت الدائرة الإعلامية، في بيانها، إلى تراجع عدد النواب الحضور إلى "205 نواب"، بعد أن افتتحت الجلسة بحضور 325 نائباً.

وكانت مصادر نيابية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، برفع جلسة البرلمان لغرض المداولة، وذلك بعد مشادة وقعت بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتلة الصدرية، فضلاً عن تعرض رئيس السن محمود المشهداني إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سيناء داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.